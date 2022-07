Tibau terá festival gastronômico no mesmo período do evento de Martins

O final do mês de julho será dedicado à gastronomia regional no Rio Grande do Norte, com a realização de dois festivais gastronômicos, sendo um em Tibau, no litoral, e outro em Martins, na região serrana.

Os dois eventos estão agendados para os mesmos dias: 29, 30 e 31 de julho. O município de Tibau está estreando no setor, realizando o seu 1º Festival Gastronômico.

Já o município de Martins, segundo a Prefeita Maria José, está no seu décimo quarto evento, este ano prometendo grandes atrações, como Jorge de Altinho.

Em Tibau, de acordo com a secretária de Turismo e Cultura, Madilene Felix, o evento será realizado em uma única arena cenográfica, que será montada na entrada da cidade.



“O espaço concentrará todos os restaurantes, bares, lanchonetes, workshops, artesanatos, apresentações culturais, palestras e shows musicais. Será a primeira vez que a gastronomia de Tibau será destaque como produto turístico forte da região”, destacou a secretária.

Já a prefeita Lidiane Marques ressaltou que o festival gastronômico também tem por objetivo estimular o comércio local, reunindo estabelecimentos para promover os sabores da culinária praieira e da alta gastronomia.

Em Martins, o evento será realizado em praça pública, com os visitantes podendo também aproveitar o clima agradável nos mirantes do Canto, da Carranca e também no Penhasco. Para este ano, período pós pandemia, a organização do evento espera lotação máxima em Martins.

Em Tibau, a prefeita Lidiane Marques trabalha para realizar o evento atualmente, até coloca-lo no calendário de eventos e cultural do município de Tibau. A proposta é atrair visitantes, gerar empregos e renda para a pequena cidade de Tibau.