Ônibus escolar em alta velocidade atropela e mata três cães em Mossoró

O caso aconteceu na tarde desta quarta-feira (6), na Estrada da Raiz, no conjunto Isla Verde. Os cães estavam deitados na rua quando o veículo passou em alta velocidade e atropelou os três. O motorista não parou para socorrer os animais, fugindo do local. Os moradores não conseguiram identificar se o veículo prestava serviço ao estado ou ao município. Revoltados, eles informaram que já vêm reclamando há tempos sobre a velocidade com que os ônibus passam pela rua, correndo o risco de também atropelar os moradores.