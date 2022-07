“O Brasil deixa para trás o machismo estrutural, a noção de que a mulher é uma propriedade”

A senadora Zenaide Maia (Pros-RN) comemorou a aprovação, por unanimidade, do PL 2325/2021, que afasta a possibilidade de a defesa do acusado usar as teses da legítima defesa da honra, da defesa de valor moral ou da violenta emoção para atenuar os crimes de feminicídio e de violência doméstica e familiar contra a mulher. O STF já havia decidido, em 2021, pela inconstitucionalidade desses dispositivos no Código Penal, mas, para a senadora, era preciso que o legislador também garantisse isso no texto da lei, o que ocorreu na quarta-feira (6), em reunião da CCJ.