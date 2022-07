“Projeto representa o futuro do RN”, diz Senador Jean sobre reestruturação do porto de Natal

Nesta sexta-feira (8) o Senador Jean (PT-RN) e o Centro de Estratégias em Recursos Naturais e Energia (Cerne) promoveram um seminário para tratar da reestruturação do terminal portuário. O evento aconteceu na sede do Sebrae, em Natal. Durante o seminário, foi apresentada a proposta desenvolvida pelo Cerne, junto ao escritório de arquitetura italiano Studio Catucci, para o porto. O projeto estabelece a ampliação do porto de Natal para a outra margem do Rio Potengi, com a ideia de utilizar uma área degradada.

O Senador Jean (PT-RN) e o Centro de Estratégias em Recursos Naturais e Energia (Cerne) promoveram nesta sexta-feira (8) na sede do Sebrae, em Natal, um seminário para tratar da reestruturação do porto da capital.

Na ocasião, foi anunciada uma parceria com a Confederação Nacional do Transporte (CNT) para a contratação de um estudo de viabilidade desse projeto. “Projeto representa o futuro do Rio Grande do Norte”, declarou Jean.

O projeto começou a ser desenvolvido pelo Cerne em 2015, com base em uma proposta da Companhia Docas do Rio Grande do Norte (Codern) de modernização do porto atual, privilegiando também as áreas degradadas. A partir disso, foi procurado um especialista em projetos de portos sustentáveis.

O escritório de arquitetura italiano Studio Catucci, escolhido pelo Cerne para desenvolver o projeto, é especialista em portos rasos situados em cidades históricas e turísticas, como também, em empreendimentos ambientalmente sustentáveis.

O escritório criou um projeto baseado em dados da Fiern e da Codern. Além de modernizar a estrutura do porto de Natal, a proposta também cria um parque ecológico para preservação da área do entorno.

Dividido em etapas, o projeto propõe ainda: a construção de uma terceira ponte entre as margens do Rio Potengi, objetivando o desafogamento do trânsito; a interligação rodoviária entre o porto de Natal e o aeroporto de São Gonçalo do Amarante para o transporte de cargas; e a ligação do porto com o modal ferroviário.

“Em se confirmando a ideia, seremos uma das poucas cidades com uma estrutura de diferentes modais interligados dessa maneira, um grande diferencial para o estado do Rio Grande do Norte e um gigante salto no desenvolvimento do nosso estado”, acrescentou o Senador Jean.

HISTÓRICO

O projeto de reestruturação do porto do Rio Potengi foi apresentado pela primeira vez ainda em 2015, durante o mandato da então presidente Dilma Rousseff.

Na época, foi lançada uma chamada nacional para a atualização do programa de logística do Governo Federal.

Ao perceber que o Rio Grande do Norte não possuía nenhuma proposta neste sentido, o então Diretor-presidente do Cerne, Senador Jean, decidiu apresentar o projeto elaborado pelo Centro.

Mais tarde, já no agora no Governo Bolsonaro, durante conversas com o ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas sobre o Marco das Ferrovias, o tema da reestruturação do porto de Natal emergiu novamente.

Recentemente, a iniciativa ganhou um novo aliado. A Confederação Nacional dos Transportes (CNT) se juntou ao projeto e se comprometeu a aportar recursos para a elaboração de um Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) e, assim, definir a real viabilidade da proposta.

Estiveram presentes no evento representantes dos seguintes órgãos e instituições:

- Ministério da Infraestrutura

- Confederação Nacional dos Transportes (CNT)

- Marinha do Brasil/ Capitania dos Portos - RN

- IBAMA

- Sedec/RN

- Seinfra/RN

- Sape/RN

- Comitê Executivo de Fruticultura do RN (COEX)

- SEBRAE/RN

- CODERN

- FIERN

- IDEMA

- FECOMÉRCIO

- SENAI/ISI - RN

- CREA

- IFRN

- UFRN

- UFERSA

- UERN

- Conselho de Arquitetos e Urbanistas do RN (CAU/RN)

- Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB-RN )

- Prefeituras de São Gonçalo do Amarante, Macaíba, Parnamirim,

Extremoz, Ceará-Mirim e Natal