Policial penal do RN mata dois em Natal e é preso por sequestro no Pernambuco

Vitor Valença deve ser transferido para o Rio Grande do Norte, onde vai responder por homicídio e latrocínio. SESED do RN informa que a Polícia Civil já pediu a prisão preventiva do suspeito a Justiça e que investiga a motivação. A Secretaria de Administração Penitenciária divulga nota se solidarizando com as famílias das vítimas e informando que o caso já está sendo investigado pela corregedoria

O policial penal Vitor Valença é o principal suspeito de ter matado o motorista de aplicativo Marcelo Cavalcante de Medeiros, de 27 anos, e roubado o carro dele na bairro Cidade da Esperança, e também de ter matado João Victor Queiroz Munay Dantas, no bairro Cidade Satélite, em Natal. Neste último caso, uma mulher também foi baleada no braço.

Em seguida, Vitor Valença fugiu para o Estado do Pernambuco, onde terminou preso e autuado em flagrante pelo crime de sequestro. Em duas notas, o Governo do Estado do Rio Grande do Norte disse que a Polícia Civil já pediu a prisão preventiva do suspeito e Secretaria Penitenciária se solidariza com as famílias das vítimas do policial penal do RN.

Sobre a motivação dos crimes, a Secretaria Estadual de Segurança Pública e Defesa Social disse que serão apurados em inquérito policial. A Secretaria da Administração Penitenciária também divulgou nota, se solidarizando com as famílias e avisando do processo interno.

NOTA À IMPRENSA

Atualizada às 12:10h do dia 10/07/2022

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte (PCRN) informa que tão logo tomou conhecimento dos assassinatos das pessoas de Marcelo Cavalcanti de Medeiros Silva e de João Victor Queiroz Munay Dantas, ocorridas, respectivamente, nos bairros de Cidade da Esperança e Cidade Satélite, na capital potiguar, na madrugada do dia 09/07/2022, a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) iniciou trabalho investigativo, identificando como suposto autor dos citados crimes um policial penal lotado no Rio Grande do Norte.

De imediato, diligências foram efetuadas pelas forças policiais no sentido de capturar em flagrante o suspeito, que conseguiu fugir para o estado de Pernambuco.

Lá naquele Estado, foi noticiada sua prisão em flagrante em decorrência de suposto crime de sequestro cometido contra uma terceira pessoa.

Na manhã deste domingo (10), a Polícia Civil do RN, por intermédio dos delegados plantonistas da DHPP, representou pela prisão temporária do policial penal pelos crimes de homícidio e de latrocínio praticados contra as vítimas Marcelo e João Victor, pedido atendido pelo juízo de plantão, que expediu o competente mandado.

A princípio, o suspeito encontra-se custodiado em Pernambuco, em razão do crime de sequestro pelo qual foi preso naquele Estado, devendo ser realizadas tratativas para providenciar seu recambiamento para o Rio Grande do Norte, a fim de responder pelos crimes aqui cometidos.

As circunstâncias e motivação dos crimes serão apurados em inquérito policial a cargo da DHPP.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Polícia Civil/RN – SECOMS.

NOTA À IMPRENSA

A Secretaria da Administração Penitenciária (SEAP) se solidariza com as famílias enlutadas de Marcelo Cavalcanti de Medeiros Silva e de João Victor Queiroz Munay Dantas, lamentando profundamente o ocorrido, colocando-se à disposição para apoiar no que for possível.

A SEAP informa que, desde que tomou conhecimento do fato, efetuou diligências integrando as Forças de Segurança no sentido de localizar e prender o policial penal Victor Hugo de Souto Valença.

Victor Valença foi preso neste sábado (9), em Pernambuco, autuado em flagrante, delito por sequestro, e teve também a prisão decretada pela 7ª Vara Criminal de Natal motivada pela acusação dos homicídios. A SEAP determinou a apuração imediata dos acontecimentos pela Corregedoria, resguardando a ampla defesa e ao contraditório. Ao final do processo, o referido policial deverá ser expulso da corporação.

A conduta do servidor não reflete o comportamento do efetivo de policiais penais do Rio Grande do Norte.

FONTE: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA SEAP

Natal (RN), 10 de julho de 2022.