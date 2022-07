TJP julga réu acusado por um homicídio ocorrido em 2011, em Mossoró

O Conselho de Sentença do Tribunal do Júri Popular de Mossoró está reunido, desde o início na manhã desta segunda-feira (11), para julgar a culpa de Francisco Valério de Oliveira, de 40 anos, conhecido como “Mudo”, no homicídio de Tiago Garcia Vieira.

O crime aconteceu por volta das 15h30 do dia 13 de abril de 2011, na rua Professora Raimunda Gurgel Praxedes, no Loteamento Santa Helena, bairro Santo Antônio, em Mossoró.

O júri popular foi iniciado por volta das 9h, no Fórum Municipal Desembargador Silveira Martins, com o sorteio do corpo de jurados.

A sessão está sendo presidida pelo Juiz Vagnos Kelly Figueiredo de Medeiros. A defesa do réu fica por conta da defensoria pública, enquanto o Ministério Público do Rio Grande do Norte está sendo representado pelo promotor Ítalo Moreira Martins.

O MP deverá pedir a condenação do réu por homicídio qualificado, praticado sem chances de defesa da vítima.

O CRIME

Conta nos autos do inquérito policial que no dia do crime, o réu, Francisco Valério de Oliveira, juntamente com Rafael Bezerra Fernandes e um menor, foram até a casa da vítima à procura dela.

Rafael e o menor teriam entrado na residência, enquanto Francisco ficou fora. Este último sacou uma arma e desferiu vários disparos contra Tiago. A vítima morreu ainda no local.

O trio fugiu em seguida. Ainda de acordo com o inquérito, eles já eram conhecidos na cidade pela prática de vários outros crimes.