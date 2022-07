Planalto 13 de Maio recebe segunda etapa do programa “Asfalto no Bairro”

A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (SEIMURB), dá prosseguimento às obras do programa “Asfalto no Bairro”. Entre os bairros beneficiados com os investimentos da administração pública municipal está o Planalto 13 de Maio, localizado na região Leste da cidade.

Na manhã desta segunda-feira (11), quem passou pela rua Vicente Leite, visualizou o andamento das obras de pavimentação asfáltica. Trabalhadores e maquinários espalhados ao longo da via ditam o ritmo da obra que vai transformar toda a região, beneficiando ainda outras ruas.

O chefe do Executivo mossoroense e equipe de engenheiros do município vistoriaram a execução das obras. “Nesta etapa serão mais de 21 quilômetros de vias pavimentadas com asfalto num investimento realizado pela Prefeitura de Mossoró. Serão contemplados bairros como Planalto 13 de Maio, Dom Jaime Câmara, Alameda dos Cajueiros, Alto de São Manoel, 30 de Setembro, Santo Antônio, Barrocas. É o asfalto chegando a ruas e avenidas mais distantes do Centro, chegando na periferia. É importante investimento sendo realizado que valoriza os imóveis, beneficiando regiões de comércio, escolas, por exemplo”, declarou o prefeito Allyson Bezerra.

Nesta etapa do programa, o investimento total é de R$ 12 milhões. “Estamos chegando a todos os bairros, avançando com nossas obras para contemplar populações de bairros mais distantes das regiões centrais. Isso representa uma série de benefícios, como melhorias em trânsito, facilitando o fluxo de veículos, por exemplo. Além disso, proporciona condições para o tráfego do transporte coletivo”, frisou Rodrigo Lima, secretário municipal de Infraestrutura.

Maria Pereira mora no bairro Planalto 13 de Maio há mais de 40 anos e destaca a importância do asfaltamento das ruas e avenidas. “Em primeiro lugar, melhora a qualidade de vida, pois a rua asfaltada valoriza as nossas casas. Além disso, a gente anda com maior desenvoltura, porque aqui a gente anda caindo dentro dos buracos. Vai melhorar também o transporte coletivo que passará em nossa porta. Eu acredito que vai ficar melhor pra gente em tudo”, disse a moradora.