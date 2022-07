Sinalização viária é intensificada e beneficia região do centro da cidade de Mossoró

As equipes do Departamento de Mobilidade Urbana da Prefeitura de Mossoró seguem avançando com o trabalho de adição e manutenção da sinalização viária do município, garantindo mais segurança ao trânsito local. Nesta segunda-feira (11), os serviços beneficiaram a região central da cidade.



As faixas de pedestres instaladas na rua Meira e Sá com a rua Desembargador Dionísio Filgueira, bairro Centro, foram totalmente revitalizadas. Os equipamentos receberam nova pintura, ficando mais visível ao condutor, além da promoção da travessia segura aos pedestres.



O trabalho segue o cronograma de serviços realizados pelas equipes da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (SESDEM). Além da adição de novas sinalizações, o Município se preocupa com a manutenção dos equipamentos, promovendo constantemente sua recuperação.



Cledinilson Morais, secretário de Segurança, destaca que as atividades desenvolvidas pela Sesdem têm como objetivo reduzir o número de acidentes. O titular pede aos condutores que respeitem a sinalização para a harmonia do trânsito.



“Estamos com serviços de sinalização em várias regiões da cidade. Diariamente nossas equipes são mobilizadas para implantar e recuperar os dispositivos de sinalização. O trabalho acontece com um só objetivo: salvar vidas. Precisamos da ajuda dos condutores. É preciso respeitar a sinalização, respeitar o pedestre quando solicitar passagem", pontuou.



“Sabemos que a sinalização é um item de extrema importância. Através desta podemos nos comunicar, dar prioridade, indicar ao condutor e ao pedestre o local adequado para se fazer a travessia. Com esse objetivo, estamos diariamente realizando serviços de adição e recuperação das sinalizações em diversos pontos da cidade”, explicou Luís Correia, diretor executivo de Mobilidade.