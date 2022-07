Suspeito do latrocínio de policial civil em São José de Mipibu é preso em Natal

Cláudio Ferreira da Silva foi morto no dia 30 de junho deste ano, no município de São José de Mipibu, após ter sua casa invadida por, pelo menos, quatro criminosos. A prisão aconteceu nesta terça-feira (12), com a deflagração da Operação "Cassinho". Um dos suspeitos de participação no crime, Lucas Matheus Silva de Araújo, de 22 anos, tentou fugir do imóvel onde estava, pulando os muros de inúmeras residências. Ao ser alcançado efetuou disparos contra os policiais civis, iniciando um confronto; ele foi atingido por disparos, encaminhado para o hospital, mas não resistiu.