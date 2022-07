Ex-presidiário é assassinado em região de mata do conjunto Resistência, em Mossoró

Na noite desta quarta-feira (13) Mossoró chegou aos 81 crimes de homicídio praticados no ano de 2022, com o assassinato de Francisco Leonardo do Silva, de 31 anos.

O crime aconteceu por volta das 20h, no conjunto Resistência, região do Santa Delmira. Segundo informações da Polícia Militar, Francisco Leonardo estava sentado em frente a uma residência, quando foi surpreendido pelos atiradores.

As informações repassadas à PM é que os suspeitos chegaram ao local em uma motocicleta, já atirando contra a vítima. Ela ainda chegou a correr para o matagal, tentando fugir dos disparos, mas foi perseguida e morta.

Ainda segundo a PM, Francisco Leonardo era ex-presidiário e tinha retirado a tornozeleira eletrônica há pouco tempo.

O corpo dele foi removido para exames na sede do Itep. A motivação do crime, bem como a identificação dos suspeitos, será investigada pela Delegacia de Homicídios de Mossoró.