Pescador é absolvido de acusação de homicídio ocorrido em 2002

O próprio Ministério Público pediu ao corpo de jurados a absolvição de Josué de Souza Barra, de 55 anos, conhecido por “Zué”, no homicídio de Raimundo Nonato de Moura, ocorrido no dia 15 de junho de 2002, em Caraúbas. A tese acatada foi de legítima defesa. O réu alegou que a vítima teria o atacado com uma faca, ele conseguiu tomar o objeto e acabou o matando ao se defender. O júri popular foi realizado na manhã desta quinta-feira (14), em Mossoró.