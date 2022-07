“Trânsito é Vida”: Trocar equipamento é fundamental para evitar acidentes

Neste sábado (16), o quadro "Trânsito é Vida", exibido no canal oficial da Prefeitura de Mossoró no YouTube, traz informações importantes sobre o período de substituição de pneus. O item é um dos equipamentos que devem ter atenção do condutor, sua troca é fundamental para evitar acidentes, como o capotamento, provocado pela aquaplanagem.



Luís Correia, diretor executivo de Mobilidade, explica que a troca deve ser feita de acordo com o uso do veículo. O condutor pode perceber a hora de fazer a substituição analisando as indicações contidas no pneu. O especialista chama atenção sobre os perigos em caso de condução do veículo com pneus desgastados.



“Nesse mês de viagem, mês em que os filhos estão de férias, trazemos a importância da verificação do pneu. Geralmente é dada apenas orientações sobre calibragem, mas é preciso ficar atento a barra de rodagem”, exemplificou.

Entre as características do pneu, Luís Correia esclarece que os dispositivos contêm o Tread Wear Indicator (ou TWI), que significa Índice de Desgaste da Banda de Rodagem. Se a borracha do pneu já estiver desgastada, a ponto de chegar até o indicador, está na hora de fazer a troca do pneu.



As explicações na íntegra podem ser acompanhadas neste sábado (16), através da playlist "Trânsito é Vida” na plataforma YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=GhdoghAmpUs&list=PLm3_sQ2yv-aqN5DZEgkz_NZ9prWgIDzVV). O conteúdo audiovisual é uma iniciativa da Secretaria de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (SESDEM) e Secretaria de Comunicação Social.