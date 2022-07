MP abre processo para acompanhar caso do policial penal suspeito de homicídio, latrocínio e sequestro no RN

O 19º Promotor de Justiça da comarca de Natal, Wendell Benthovem, abriu procedimento administrativo para acompanhar as providências administrativo-disciplinares adotadas em relação ao policial penal Victor Hugo de Souto.

Ele é suspeito por uma série de crimes graves (homicídio, latrocínio e sequestro), cometidos no dia 09 de julho, na capital do Rio Grande do Norte.



O promotor acredita que o policial teria cometido os crimes, possivelmente se valendo de prerrogativas do cargo. Ele fugiu em seguida, mas foi preso em flagrante no estado de Pernambuco.

No documento, o promotor determinou que seja anexado aos autos do processo o termo da audiência de custódia realizada após a prisão do policial, no plantão judiciário da comarca de Olinda - PE, reportagem da imprensa local sobre os crimes cometidos pelo referido policial, além de outros documentos.

Também determinou a notificação da Corregedoria-Geral do Sistema Penitenciário, solicitando que, no prazo de 15 dias, esta informe as providências administrativo-disciplinares adotadas em relação ao policial e ainda esclareça se o mesmo possuía arma de fogo ou outro equipamento de propriedade pública cautelado em seu poder.

O documento foi publicado nesta sexta-feira (15), no Diário Oficial do Estado.