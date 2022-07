“Meus filhos”, diz pai ao ver irmãos mortos em acidente na RN 015, em Mossoró

Um acidente de grande gravidade, envolvendo dois carros e uma motocicleta, deixou dois adolescentes mortos na noite deste domingo (17), na RN 015, próximo à comunidade da Barrinha, em Mossoró.

Os irmãos Gilvan Azevedo Leite, de 18 anos, e Giliarde Azevedo Leite, de 16 anos, haviam saído de uma lanchonete, na Barrinha, e retornavam para a casa dos pais, no Loteamento Dix-Huit Rosado.

Os irmãos trafegavam atrás de um gol pertencente a um tio deles, no sentido Mossoró/Baraúnas, quando o carro colidiu frontalmente com um Fiat Uno, que seguia no sentido contrário.

Com o impacto da batida, a motocicleta dos rapazes foi atingida. Eles morreram no local. Inconsolável, o pai de Gilvan e Giliarde entrou em desespero ao ver os filhos caídos.

Os passageiros dos dois veículos ficaram feridos e foram socorridos para o Hospital Regional Tarcísio Maia.

A Polícia Civil de Mossoró vai apurar as causas do acidente e as responsabilizações.