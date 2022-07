Montador de Móveis senta no banco dos réus acusado de um homicídio uma tentativa, em Mossoró

A sociedade mossoroense está reunida na manhã desta segunda-feira (18), no Fórum Municipal Desembargador Silveira Martins, para julgar a culpa de Diego Maradona Sousa Soares, conhecido por “Diego da Vila”, de 32 anos, no homicídio de Jackson Maycon Alves da Silva e na tentativa de homicídio de Edinaldo Rocha de Andrade.

O crime aconteceu no dia 23 de junho de 2013, por volta das 15h30, na Rua Marechal Hermes, no Bom Jardim, em Mossoró, e teria sido motivado por vingança.

O júri popular foi iniciado por volta das 9h, com o sorteio dos 7 jurados pelo juiz Vagnos Kelly Figueiredo de Medeiros.

Neste caso, a acusação, por parte do Ministério Público do Rio Grande do Norte, está sendo realizada pelo promotor Armando Lúcio Ribeiro. Já a defesa do réu está a cargo do advogado Thomas Blackstone de Medeiros.

O CASO

Consta no autos do inquérito policial, no qual se baseou a denúncia do MPRN, que no dia 23 de junho de 2013, Edinaldo Rocha de Andrade dirigia um veículo, no qual Jackson Maycon Alves da Silva estava como passageiros, quando foram surpreendidos por Diego Maradona.

O réu teria se aproximado das vítimas já atirando contra ela. Tanto Edinaldo, quanto Jackson foram atingidos pelos disparos, mas conseguiram fugir.

Ambos foram socorridos para o Hospital Regional Tarcísio Maia, no entanto, devido a gravidade dos ferimentos, Jackson Maycon acabou entrando em óbito 3 dias após o crime.

Ao ser preso, Diego afirmou que possuía uma inimizade antiga com Edinaldo e que este já teria, inclusive, tentado contra sua vida anteriormente. Essa inimizade teria motivado o crime em questão.

O MPRN denunciou o réu por uma tentativa de homicídio duplamente qualificada contra Edinaldo (por motivação torpe e a emboscada) e pelo homicídio qualificado de Jackson, tendo sido cometido sem chances de defesa da vítima.