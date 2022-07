Covid-19: crianças de 3 e 4 anos devem ser vacinadas em ambiente separado dos adultos

A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) emitiu nesta segunda-feira (18) uma nota técnica a respeito da vacinação contra a Covid-19 para crianças entre três e quatro anos, a partir de deliberação feita em conjunto com o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Norte.

O documento leva em consideração a decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em liberar a aplicação de Coronavac para essa faixa etária e a espera de posicionamento do Ministério da Saúde sobre o envio de doses para cobertura vacinal desse público.

A orientação da Sesap aos municípios, entes responsáveis pela aplicação dos imunizantes, é que sejam seguidas as normas técnicas da Anvisa, incluindo o intervalo temporal de 28 dias entre a primeira e a segunda doses, assim como a aplicação da vacina em ambiente específico e segregado da vacinação de adultos, devendo ser evitada a modalidade drive-thru.

Em virtude da falta de doses em estoque e de sinalização por parte do Ministério da Saúde para envio dos imunizantes para o público infantil, a Sesap articulou junto aos municípios um levantamento das vacinas disponíveis.

Até o momento, 113 dos 167 secretarias de saúde responderam à consulta, perfazendo um total de 94.773 doses de Coronavac estocadas a nível municipal.

O público-alvo estimado para esses 113 municípios é de 82.980 crianças, não podendo assim ser totalmente atendido em virtude da necessidade de se reservar as duas doses.

A população total estimada para o RN nessa faixa etária, segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), é de 95.901 crianças.

A Sesap segue aguardando posicionamento concreto do Ministério da Saúde a respeito do envio de novas doses de Coronavac.

MOSSORÓ

Em Mossoró, a vacinação para crianças a partir dos 3 anos foi iniciada ainda no sábado (16), visto que o município dispunha de doses suficientes para iniciar a imunização.