Polícia Civil registra homicídio em Governador Dix-Sept Rosado nesta terça, 19

Um crime de homicídio foi registrado durante a madrugada desta terça-feira (19), no município de Governador Dix-sept Rosado, na região Oeste do Rio Grande do Norte.

O corpo Gustavo da Silva Alves, de 27 anos, foi encontrado na calçada de uma residência, nas primeiras horas da manhã, ao lado de um carro que havia sido tomado de assalto na cidade de Mossoró, na sexta-feira (15).

De acordo com informações do delegado plantonista Valtair Camilo, que esteve no local do crime, cerca de 4 pessoas, incluindo Gustavo Silva, chegaram à residência no veículo, com a intenção de matar o dono.

O grupo teria tentado arrombar o portão com uma picareta, mas foi surpreendido pelo morador, que efetuou disparos de arma de fogo contra ele, acertando Gustavo, que acabou entrando em óbito no local.

Os demais envolvidos abandonaram o veículo e fugiram do local com destino ignorado.

O corpo da vítima foi removido para a sede do Itep, em Mossoró. O veículo, com queixa de roubo, segue apreendido em Governador, à espera do proprietário.

Já o morador da casa, alvo do grupo, juntamente com uma outra pessoa que estava no local, foi conduzido para a Delegacia de Homicídios de Mossoró, onde será ouvido pelo Delegado Rafael Arraes, que também responde pela delegacia de Governador.