SEEC define critérios para entrega de notebooks a professores da rede estadual

A portaria foi publicada na edição desta quarta-feira (20) do Diário Oficial do Estado (DOE). Os equipamentos foram adquiridos por meio de um investimento em torno de R$ 25 milhões que o Estado está fazendo, visando melhorar ainda mais a qualidade de ensino nas escolas públicas. Cada professor receberá apenas um notebook. O controle será realizado por meio da matrícula e do CPF do servidor. A logística de entrega será definida pelas Direcs, sendo indicada pelos professores que atuam no Ensino Médio.