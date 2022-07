Pastorador de carros é assassinado a tiros em frente ao Arte da Terra, em Mossoró

Edson Freitas Pereira, de 36 anos, foi morto por volta das 2h desta quarta-feira (20). De acordo com informações do delegado plantonista Valtair Camilo, testemunhas relataram que duas pessoas chegaram ao local a pé e já se aproximaram da vítima atirando contra ela. Em seguida, a dupla fugiu correndo para baixo da ponte e não foi mais vista. O corpo de Edson foi removido para exames da sede do Itep. O crime será investigado pela Delegacia de Homicídios.