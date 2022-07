AVANTE convoca filiados para convenção nesta quinta-feira, em Natal

Partido presidido pelo mossoroense Jorge do Rosário entra na campanha com projetos para eleger 2 deputados estaduais e 1 deputado federal, com a ideia de fazer passar os investimentos no Estado passarem da reta tabajara, gerar empregos e desenvolvimento em todas a regiões do Estado do RN

O AVANTE realiza Convenção Estadual nesta quinta-feira, 21 de junho, a partir das 14h, no Salão de Eventos do Monza Palace Hotel, em Natal, com propostas de geração de empregos, objetivando eleger 2 deputados estaduais e um federal em outubro.

O presidente do partido, Jorge do Rosário, que é pré-candidato a deputado estadual, oficializa sua pretensão partidária com um pacote de propostas para gerar empregos.

“Estamos construindo uma força política competitiva no Rio Grande do Norte”, diz Jorge do Rosário, destacando o potencial econômico de cada região do Estado.

Para Jorge do Rosário, o desempenho do AVANTE em 2018 foi excelente. “Agora é dar sequência ao trabalho e ampliar esse capital eleitoral e político”, disse o mossoroenses, em palavras de incentivos aos filiados, com a ideia clara de fazer os investimentos passarem da reta tabajara e chegar nas regiões Seridó, Vale do Açu, Alto Oeste e Mossoró.

A estratégia do Avante, segundo o seu presidente estadual, está representada na sua nominata plural, composta por lideranças de diferentes regiões do estado e com o desejo de transformar de forma positiva a política do RN, gerando empregos, inclusive nas pequenas cidades, como Olho D’Água do Borges, Janduis...

“Serão 25 nomes para a Assembleia e 9 para a Câmara Federal, um grupo coeso e disposto a discutir os verdadeiros problemas do RN, buscar soluções para fortalecer a economia, fomentar o desenvolvimento e criar um ambiente propício para a geração de emprego”, disse.

É com essa arquitetura política que o AVANTE pretende superar o bom desempenho de 2018. O partido quer eleger 2 deputados estaduais e 1 federal nas eleições de outubro de 2022. “É possível, é viável e vamos conseguir. O Avante veio para ficar”, conclui Jorge do Rosário.