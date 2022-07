Homem é assassinado com mais de dez tiros por dupla com roupa de empresa, em Mossoró

Antônio Allison da Silva, de 30 anos, foi morto por volta das 19h30 desta quinta-feira (21), na calçada da própria residência, localizada no bairro Bom Jesus. De acordo com informações do Delegado Valtair Camilo, testemunhas relataram que a vítima estava sentada na calçada, quando dois homens se aproximaram do local em uma motocicleta e desferiram vários disparos contra ela. Os suspeitos usavam macacões laranjas de empresa. Eles fugiram logo após o crime.