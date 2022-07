Forças de Segurança prendem André Queimado e Riquinho em Cacimba de Dentro/PB

Trabalho de investigação foi realizado pelo DEICOR e Polícia Federal do RN, juntamente com a DRACO, da Paraíba, chegando aos criminosos procurados por assaltos a bancos, postos de combustíveis e liderança de facção criminosa na Paraíba

A união das forças de segurança dos estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte conseguiu tirar de circulação esta semana um dos homens mais procurados no Nordeste.

André dos Santos Dantas, conhecido por André Queimado, com 30 anos de idade, natural de Currais Novos/RN, foi preso na cidade de Cacimba de Dentro, na Paraíba/RN.

O temido André Queimado estava foragido há pelo menos 5 anos. Contra ele, haviam 4 mandados de prisão preventiva em aberto por roubo a bancos e postos de combustíveis.

Na mesma investigação e ação policial prendeu Francisco Felipe dos Santos Sena, o Riquinho, de Cacimba de Dentro, na Paraíba, procurado por liderar facção criminosa.

Para localizar e prender André Queimado e Riquinho, os policiais da Paraíba (DRACO) e do Rio Grande do Norte, (DEICOR e a Polícia Federal – DP de Mossoró), uniram forças.

Em nota, as forças de segurança informaram que “essa é mais uma ação integrada da operação HÓRUS do programa GUARDIÕES DA FRONTEIRA da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e da Segurança Pública (SEOPI/MJSP).

A Polícia Civil pede para que a população continue enviando informações de forma anônima, através do disque denúncia 181, disque DEICOR (84) 3232-2862 ou ZAP DEICOR (84) 98135-6796.

