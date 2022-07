Polícia registra mais um assassinato e duas tentativas em Mossoró/RN

Em dois ataques a tiros no Grande Alto São Manoel, deixou um morto e dois baleados. No primeiro ataque, o pedreiro Hamilton Nogueira, de 32 anos, foi assassinado. A mulher que o acompanhava, Givanilda Maria, foi baleada. No segundo ataque, perto do Clube da Caixa, a vítima não foi identificada. Está no HRTM aguardando familiares.

As unidades de saúde do município e do Governo do Estado em Mossoró registraram a entrada de duas pessoas baleadas no final da noite do sábado e madrugada de domingo, 24.

A Polícia Militar atendeu ocorrência de assassinato por volta das 23 horas, nas imediações do Bar do Corrente, no Grande Alto São Manoel. A vítima Hamilton Nogueira da Silva, de 32.

As primeiras informações são de que Hamilton estava na companhia de uma mulher identificada na UPA do Grande do Alto São Manoel como Givanilda Maria, quando chegou o atirador.

Hamilton, que trabalha de pedreiro, foi baleado e morreu no local. Não teve qualquer chance de reação. Já Givanilda foi socorrida para a UPA e depois transferida para o Hospital Regional Tarcísio Maia.

A outra vítima que deu entrada no HRTM, baleada no tórax, ainda não foi identificado. Ele é moreno, tem cerca de 40 anos e está vestindo calça jeans com camisa azul.

Os familiares devem ligar com urgência para o Serviço Social do HRTM, através do 84 3315 3390, para acompanha-lo. O estado de saúde dele é grave.

Nos dois casos, a Polícia Militar esteve no local, junto com a Polícia Civil. O caso do homem baleado perto do Clube da Caixa e que ainda não foi identificado, a Polícia Rodoviária Federal também esteve no local.

Os dois caos serão investigados pela Divisão de Homicídios de Mossoró-RN.

