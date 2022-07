Acidentes com vítimas fatais são registrados em Campo Grande e Apodi no final de semana

Dois acidentes registrados no final de semana deixaram vítimas fatais nos municípios de Campo Grande e Apodi, no Rio Grande do Norte.

O primeiro caso aconteceu por volta das 21h30 do sábado (23), na BR-110, em Campo Grande.

De acordo com informações do Blog CG na Mídia, o motorista de um carro colidiu na traseira de uma motocicleta, nas proximidades da entrada do Hermes Felipe Parque Show.

Na motocicleta, seguia um casal e duas crianças. Com o forte impacto, todos foram jogados na pista. A mulher não resistiu aos ferimentos e entrou em óbito.

O homem e as duas crianças foram socorridos para o Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró. Eles não correm risco de morte.

O motorista do carro que provocou o acidente fugiu do local sem prestar socorro às vítimas.

APODI

Já por volta da 1h30 deste domingo (24), Eduardo Sidney, de 26 anos, morador de Poço de Tilon, comunidade localizada entre as cidades de Apodi e Felipe Guerra, perdeu a vida em um acidente na BR-405.

De acordo com informações da PM, Eduardo perdeu o controle de sua motocicleta e bateu em uma placa de sinalização.

Uma ambulância do Samu ainda foi acionada ao local, mas o rapaz já estava sem vida.

A Polícia Rodoviária Federal foi acionada e fez o isolamento do local do acidente. O corpo de Eduardo foi removido para a sede do Itep, em Mossoró, onde passou por exames e foi liberado para sepultamento.