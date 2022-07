Suspeito de assalto a bancos de São Paulo do Potengi é preso na Paraíba

Policiais Civis da Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado – DEICOR, em uma operação integrada com a Força-Tarefa SUSP de Mossoró, coordenada pelo Delegado Igor Conti, da PF, DRACO/PB e Polícia Militar da Paraíba, prenderam um foragido da justiça do Rio Grande do Norte, com 4 mandados de prisão em aberto.

A prisão de André dos Santos Dantas, vulgo “André Queimado”, de 30 anos, natural de Currais Novos, aconteceu na manhã da sexta-feira (22), na cidade de Cacimba de Dentro, na Paraíba.

Contra "André Queimado" havia 4 mandados de prisão em aberto e há cinco anos ele era considerado foragido da justiça.

Um dos mandados de prisão se refere ao roubo dos bancos do Brasil e Bradesco, da cidade de São Paulo do Potengi ocorridos no dia 14 de outubro de 2020.

"André Queimado" também é investigado por participar em algumas ações de roubos a postos de combustíveis.

Durante a operação também foi preso Francisco Felipe dos Santos, vulgo "Riquinho", natural de Cacimba de Dentro/PB, preso em flagrante por posse de munições e receptação.

"Riquinho" é tido como o líder de uma facção criminosa no Estado da Paraíba.

A ação integrada foi mais uma fase da operação HÓRUS do programa GUARDIÕES DA FRONTEIRA, desenvolvida pela Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e da Segurança Pública (SEOPI/MJSP).

A Polícia Civil pede para que a população continue enviando informações de forma anônima, através do disque denúncia 181, disque DEICOR (84) 3232-2862 ou ZAP DEICOR (84) 98135-6796.