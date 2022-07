Corretor de imóveis envolvido com organização especializada no refino de drogas é preso em Mossoró

Corretor de imóveis envolvido com organização criminosa especializada no refino de drogas é preso em Mossoró. A prisão foi realizada nesta terça-feira (26), pela Força-Tarefa de Combate ao Crime Organizado de Mossoró, coordenada pelo Delegado da Polícia Federal Igor Conti. De acordo com informações fornecidas ao MOSSORÓ HOJE, a função do corretor, a princípio, era justamente alugar imóveis para servirem de laboratório para refino dos entorpecentes. A FT está cumprindo 17 mandados judiciais, expedidos pela 2ª Vara Criminal da cidade, em município do RN e do Paraná, com o objetivo de desarticular a organização criminosa, responsável pelo refino, adulteração e preparação de drogas em laboratório clandestino desativado em setembro de 2021, em uma residência do Bairro Costa e Silva. Na época, o dono do imóvel foi preso.

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (26), com o apoio de policiais da Força-Tarefa de Combate ao Crime Organizado de Mossoró, coordenada pelo Delegado Igor Conti, a Operação Hemera, para desarticular organização criminosa responsável pelo refino, adulteração e preparação de drogas em laboratório clandestino desativado em setembro de 2021 na cidade de Mossoró/RN.

Estão sendo cumpridos 17 mandados judiciais, expedidos pela 2ª Vara Criminal de Mossoró, destinados a efetivar buscas e apreensões, intimação de medidas cautelares e prisões.

Os mandados estão sendo cumpridos nas cidades de Curitiba/PR, Apucarana/PR, Macaíba/RN, Riacho da Cruz/RN, Portalegre/RN, Mossoró/RN, Umarizal/RN e Currais Novos/RN.

A investigação teve início em setembro de 2021, quando policiais descobriram o funcionamento de laboratório clandestino em uma residência no bairro Costa e Silva em Mossoró/RN.





Após avançar na coleta e análise de dados, o proprietário do mencionado laboratório foi preso em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, em outubro do mesmo ano.

Na ocasião foi dado cumprimento, também, a mandado de prisão preventiva expedido pela 3ª Vara da Comarca de Pau dos Ferros pelo crime de estupro em desfavor do investigado.

Há indícios de que o investigado tenha vinculação com facção criminosa de origem paulista.

De posse de novos dados, foi identificada a participação de alguns indivíduos no esquema criminoso, entre eles um fornecedor de produtos químicos no Estado do Paraná, um fornecedor, em Parnamirim/RN, da droga que seria adulterada em laboratório, um homem do interior do Rio Grande do Norte responsável por desviar medicamentos da área da saúde.

Em Mossoró a PF prendeu um corretor de imóveis, cuja função, a princípio, era justamente alugar imóveis para servirem de laboratório itinerante para refino dos entorpecentes.

Os presos estão sendo conduzidos para as unidades da Polícia Federal da respectiva circunscrição para formalização dos procedimentos de polícia judiciária e, na sequência, serão encaminhados ao Sistema Penal.

O nome da Operação faz alusão à mitologia grega, que atribui à Deusa Hemera o predicado da persuasão e da mentira, traço observado na investigação com a manipulação dos produtos químicos.

A Força-Tarefa de Segurança Pública (FTSP-Mossoró), é coordenada pela Polícia Federal e composta também por policiais civis, policiais rodoviários federais, policiais militares e policiais penais estaduais e federais, atuando em colaboração com a Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública (SEOPI).

A FTSP-Mossoró conta com o apoio da população através do telefone (84) 3323-8300, bem como pelo WhatsApp: 99218-0326, que são os canais indicados para recebimento de informações, denúncias de crime, etc., sendo o sigilo do denunciante plenamente preservado.