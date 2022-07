Foragido da justiça é assassinado a tiros no município de Areia Branca

A Polícia Militar registrou mais um crime de homicídio no ano de 2022, no município de Areia Branca. Samuel Ikwison de Souza Néo foi morto por volta das 23h desta segunda-feira (25), no bairro Nordeste.

A PM informou que uma guarnição foi acionada ao local com informações sobre uma troca de tiros entre integrantes de facções rivais. A vítima teria sido alvejada durante esta ação. No local, prevalece a lei do silêncio e ninguém quis comentar o caso.

De acordo com o delegado plantonista Valtair Camilo, que atendeu a ocorrência, Samuel era foragido da justiça e já vinha sendo procurado pela polícia há algum tempo, mas sempre conseguia escapar do cerco policial.

O corpo dele foi removido para exames na sede do Itep, em Mossoró. O crime será investigado pela Delegacia de Areia Branca.