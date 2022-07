Agricultor é assassinado a tiros em via pública no município de Apodi

O crime aconteceu por volta das 11h desta terça-feira (26). Segundo informações da Polícia Militar, Manoel Januario de Lima, de 61 anos, estava chegando próximo a sua residência, no bairro Lagoa Seca, quando foi surpreendido por dois homens em uma motocicleta, que se aproximaram já atirando contra ele. O idoso morreu no local. Ainda segundo a PM, não há registro de envolvimento da vítima com ilícitos e a família informou que ele também não era conhecido por ter inimizades. A Polícia Civil de Apodi vai investigar o caso.