Transito é vida: Prefeitura intensifica ações educativas na volta às aulas

A Prefeitura de Mossoró, intensificou as ações educativas com a volta às aulas. As atividades são desenvolvidas levando orientações aos condutores no perímetro escolar.



Nesta terça-feira (26), as equipes de educação mobilizaram condutores na avenida Augusto Severo, bairro Centro. Nas abordagens, os condutores receberam material educativo reforçando os cuidados e atenção que devem ter ao trafegarem no perímetro escolar. A iniciativa da Prefeitura de Mossoró tem como proposta conscientizar a população para um trânsito mais seguro.



De acordo com Maribel Oliveira, coordenadora pedagógica da Sesdem, a ideia é reforçar aos pais, alunos e condutores sobre o papel de cada um no trânsito. Evidenciando o embarque e desembarque no perímetro escolar, a passagem na faixa de pedestres e a atenção redobrada na condução do veículo nas proximidades das instituições de ensino.



“Essa ação educativa tem o objetivo de fazer esse contato direto com o condutor, que está passando nas proximidades da área escolar, no período de entrada e saída dos alunos. Queremos conscientizar esses condutores, reforçando cultura de paz também nas áreas escolares”, destacou.



As ações seguem nesta quarta-feira (27), chegando à Escola Municipal Maurício Fernandes. Na quinta-feira (28), as atividades serão desenvolvidas na Escola Municipal Felício de Moura. Finalizando a semana, sexta-feira (29), as equipes mobilizam condutores no Colégio Diocesano. A programação inicia sempre às 6h30, antes do início das aulas, com entrega de informativos e orientações aos estudantes e condutores.