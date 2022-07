Polícia Civil do RN vai leiloar 95 lotes de veículos apreendidos no estado

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte (PCRN), por meio da Diretoria de Polícia da Grande Natal (DPGRAN), realizará leilão de veículos listados no Edital de Leilão Detran-Degepol 001/2022, pelo Programa Pátio Livre.

Poderão participar somente pessoas jurídicas regularmente constituídas e registradas perante o órgão executivo de trânsito do Estado do Rio Grande do Norte, conforme a Lei nº 12.977/2014.

O leilão conta com 95 lotes e será realizado nesta sexta-feira (29), com início às 10h, através do site: https://www.lancecertoleiloes.com.br/leilao/290722DEGEPOL

Desde a instituição do programa, firmado entre o Ministério Público (MPRN), o Tribunal de Justiça (TJRN), a Corregedoria de Justiça do Rio Grande do Norte e o Departamento Estadual de Trânsito (Detran/RN), já foram leiloados quase 500 (quinhentos) veículos, estando em fase de preparação novos leilões tanto na capital quanto no interior do Estado.

Resolução do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), permite o leilão de veículos que sejam apreendidos e que não sejam buscados em um prazo de até 60 dias pelo proprietário.