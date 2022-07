Furto de cabos da rede elétrica deixa 3 mil residências sem energia em Areia Branca

Pela segunda vez essa semana, a Neoenergia Cosern registrou o furto de cabos da rede elétrica na região da Costa Branca, desta vez no distrito de Ponta do Mel, em Areia Branca, por volta de 1h54 da madrugada desta quarta-feira (27).



O furto de quatro vãos da rede elétrica (600 metros) interrompeu o fornecimento de energia para três mil residências. Imediatamente, a Neoenergia Cosern reestabeleceu o fornecimento por meio de manobras para 2.326 clientes e para os demais às 3h22. Os cabos roubados já estão sendo repostos.



Na segunda-feira (25), o mesmo aconteceu em Grossos e mais uma vez em Areia Branca com o furto de mais 5 mil metros de cabos da rede elétrica.



Veja

Criminosos furtam cabos da rede elétrica e prejudicam moradores de Grossos e Areia Branca





De 1 janeiro a 24 de julho de 2022, já foram registradas 2.031 ocorrências causadas pelo mesmo motivo – o que representa um aumento de 449% em relação ao mesmo período do ano passado (370 ocorrências de furto entre 1 janeiro a 24 de julho de 2022).



Em todos os casos, a distribuidora registrou o boletim de ocorrência junto à autoridade policial e vem empreendendo todos os esforços para recompor a rede elétrica, a cada novo evento, o mais rápido possível.



O furto de cabos da rede elétrica provoca transtornos no fornecimento de energia para as unidades consumidoras, e tem colocado em risco o funcionamento de unidades de saúde, estações de água, empresas de vários segmentos e empreendimentos turísticos.



A Neoenergia Cosern ressalta que vem compartilhando informações e acompanhando as ações com a Secretaria de Segurança Pública para colaborar com a busca por soluções para o problema.