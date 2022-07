Polícia registra homicídios em Mossoró, Rodolfo Fernandes e Assu

Ao todo, quatro pessoas morreram durante as ações, que ocorreram na noite desta quarta-feira (27). Em Rodolfo Fernandes, André Oliveira foi assassinado por volta das 19h, quando voltava do sepultamento do servente de pedreiro Daniel Almeida, conhecido por Guedes, assassinado a tiros um dia antes, no início da noite de terça-feira (26); Em Mossoró, por volta das 21h, Pedro Emanuel Freire Barbosa, de 19 anos, foi assassinado a tiros na Favela do Fio, quando conversava com um amigo (que também foi alvejado, mas foi socorrido para o HRTM), na calçada de casa. Os atiradores estavam em um carro e passaram no local atirando; já em Assu, uma residência do Centro foi invadida por suspeitos armados, que executaram a tiros dois jovens. Uma das vítimas foi identificada como João Vitor Odom da Silva Lima, 19 anos. O outro homem ainda não tem identificação oficial.