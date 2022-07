Rodolfo Fernandes registra mais um crime de homicídio no ano de 2022; o segundo em julho

A Polícia Militar do município de Rodolfo Fernandes registrou o segundo crime de homicídio na cidade praticado neste mês de julho.

Por volta das 16h20 desta terça-feira (26), um homem identificado como Daniel Almeida, conhecido como “Guedes”, foi assassinado a tiros enquanto trabalhava como pedreiro em uma residência.

O crime aconteceu na rua Mundinha Bessa, no Centro da cidade. A PM afirmou que dois suspeitos se aproximaram do local e uma motocicleta, atiraram contra a vítima e fugiram com destino ignorado.

Ainda segundo a PM, Daniel estava presente no Bar do Gago, no dia 9 de julho, quando um homem identificado apenas como “Gordo” foi morto com mais de 30 disparos. Ele ainda chegou a correr do local neste dia.

A Polícia Civil vai investigar se os dois crimes têm ligação. O corpo de Daniel foi removido para o Itep de Pau dos Ferros.

A população da cidade encontra-se muito assustada com a série de crimes, visto que Rodolfo Fernandes, proporcionalmente a sua quantidade de habitantes, vem se tornando a cidade mais violenta do Rio Grande do Norte.