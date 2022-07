Motorista de aplicativo é investigado por se passar por delegado da PF em Mossoró

Os policiais estão cumprindo um mandado de busca e apreensão expedido pela 10ª Vara da Justiça Federal/RN, em um endereço residencial no bairro Aeroporto. O investigado, um homem de 29 anos, responde a dois processos pela prática de crimes previstos no Estatuto do Desarmamento. A investigação teve início no mês de maio deste ano quando uma mulher procurou a Delegacia da PF em Mossoró para relatar que estaria sendo assediada por uma pessoa que teria se identificado como delegado da PF e que teria enviado credenciais de membro da instituição, após suposta interação ocorrida em um aplicativo de relacionamento.