Jovem morto a tiros em frente a casa da namorada no Redenção, em Mossoró

A Polícia Militar foi acionada ao local, tendo encontrado a vítima Robson Isaque já sem vida. O corpo foi removido para exames na sede do ITEP e o caso deve ser investigado pela Divisão de Homicídios de Mossoró

Robson Isaque da Silva Santos, de 20 anos, estava na casa da namorada no bairro Redenção, zona oeste da cidade de Mossoró/RN, quando terminou morto com tiros de pistola no início da noite deste sábado, 30.

O ataque a tiros assustou os moradores vizinhos, que acionaram a Polícia Militar. Ao chegar ao local, Robson já estava sem vida. A Polícia Civil e a também o Instituto Técnico-científico de Perícia (ITEP) foram acionados.

O corpo da vítima foi removido para exames na sede do ITEP. O que foi apurado no local, será produzido um relatório pela Delegacia de Plantão e entregue a Divisão de Homicídios de Mossoró, a quem compete investigar crimes desta natureza.

Em contato com o MH, uma moradora relatou que a vítima não morava no Redenção. Ela disse que morava no Nova Mossoró e que estava naquela região para visitar a namorada. Esta informação foi confirmada pela PM.