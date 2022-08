Casal é executado dentro de carro na zona rural de Ipanguaçu; criança de 2 anos é resgatada com vida

Os corpos foram encontrados na tarde desta quarta-feira (3), no Bico de Pato, nas Pedrinhas, zona rural do município. O casal foi morto com disparos de arma de fogo. Apenas o homem foi identificado oficialmente, até o momento. Trata-se de Ziane Araújo Batista, conhecido como "Cabeça de Polvo”, 41 anos. Uma menina de aproximadamente dois anos, possivelmente filha do casal, foi resgatada com vida e levada para o Hospital de Ipanguaçu, onde ficou sob os cuidados da equipe de enfermagem. A foto da menina circulou pelas redes sociais para que populares pudessem ajudar a identificá-la. Pouco tempo depois, familiares compareceram ao local à sua procura.