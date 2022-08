Criminosos encapuzados invadem casa, retiram morador e o executam em via pública, em Caraúbas

O crime aconteceu por volta da 1h da manhã desta quinta-feira (4). Segundo informações da PM, José Adeilton da Silva, de 26 anos, estava em sua residência, localizada na rua Engenheiro José Martins Véras, no conjunto Maria Bandeira, quando esta foi invadida por 5 elementos armados. Ele foi levado até a rua Raimundo Nonato da Costa, no mesmo conjunto, e executado a tiros em via pública. Os atiradores fugiram em seguida. A motivação do crime será investigada pela Polícia Civil. O corpo da vítima foi removido para a sede do Itep, em Mossoró.