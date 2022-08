Mais três homicídios em Mossoró e região nas últimas 12 horas

Em Mossoró, as vítimas são: Guido Robson de Lima Moura, de 28 anos, e Mikael Magnos da Silva Machado, de 30 anos, residentes em Upanema-RN. Este último é preso de justiça. Em Baraúna, a vítima é conhecida por Ivanilson da Agrosafra.

A Polícia registrou três assassinatos nas últimas 12 horas na região de Mossoró. Duas execuções na região entre Upanema e Mossoró e em Baraúna-RN.



Ao todo, somente no município de Mossoró, que tem 300 mil habitantes, já registrou 101 ocorrências de Condutas Violentas Letais e Intencionais (CVLIs).

Em Mossoró, as vítimas são: Guido Robson de Lima Moura, de 28 anos, e Mikael Magnos da Silva Machado, de 30 anos. Este último é preso de justiça.

A PM foi acionada para o caso por volta de meia noite. A informação é de que haviam dois corpos no trecho de rodovia que interliga as BRs 110 a 304.

Em contato com o MH, a Polícia informou que os dois foram mortos com tiros na nuca (execução), possivelmente com uma pistola 9 mm.

Os corpos das vítimas foram removidos para exames em Mossoró e posteriormente liberados para velório e sepultamento por parte de seus familiares.

Apesar de as vítimas de serem de Upanema, o caso deve ser investigado pela Divisão de Homicídios de Mossoró, que tem poucos policiais para investigar muitos casos.

Em Baraúna, a vítima é conhecida por Ivanilson da Agrosafra. O corpo foi encontrado dentro do carro da vítima na Estrada do Melão. Neste caso, a PM está no local.

A Polícia Civil e o ITEP devem ser acionados para iniciar os trabalhos de investigação e remover o corpo para exames na sede do ITEP, em Mossoró-RN.

O caso deve ser investigado pela Delegacia de Baraúnas, que receberá relatórios dos policiais de Plantão que estão no local fazendo os primeiros levantamentos.