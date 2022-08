Cerca de 150 produtores de ovinos e caprinos se reúnem em “Dia de Campo” promovido pela SEADRU

Aproximadamente 150 produtores de ovinos e caprinos se reuniram na manhã desta segunda-feira (8) no “Dia de Campo”, promovido pela Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural (SEADRU).

O evento marca o início das atividades da Festa do Bode 2022, que será aberta ao público oficialmente na próxima quinta-feira (11) e se estenderá até o dia (14) no Parque de Exposições Armando Buá, ao lado da Ufersa.

O “Dia de Campo”, é uma ação voltada para os produtores tendo como objetivo repassar informações técnicas visando a melhoria da produção.

“As atividades que estão sendo trazidas para os produtores aqui do Assentamento São Romão visam garantir que os criadores tenham as informações necessárias para produzir o cordeiro nos padrões que o mercado exige”, destacou o secretário de Agricultura, Faviano Moreira.

O evento de hoje aconteceu na propriedade rural do produtor Querginaldo Torquato, que ressaltou a importância da troca de informações entre as equipes técnicas e os produtores.

“No dia de campo a gente tem a oportunidade de ver na prática o que está acontecendo. Essa troca de informações ajuda, principalmente ao pequeno produtor a desenvolver as técnicas que contribuem para que a gente garanta uma produção de acordo com as exigências do mercado”, acrescentou Querginaldo Torquato.

Além do Dia de Campo que abre as atividades científicas da Festa do Bode, outras ações de capacitação dos produtores também serão desenvolvidas na zona rural de Mossoró.

De acordo com o secretário Faviano Moreira, a programação de cursos conta com importantes parcerias como Senar, Sebrae e Ufersa.

PROGRAMAÇÃO SOCIAL

As atividades culturais e as competições da Festa do Bode 2022 serão abertas nesta quinta-feira (11) e se estenderão até o domingo (14). A festa deste ano terá a área de comercialização ampliada com 149 comerciantes, pavilhão com estandes para feira de artesanato, ampliação do número de currais, competições de ovinos, caprinos e bovinos, shows com artistas nacionais e regionais, praça de alimentação e setor de brinquedos.