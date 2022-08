Inscrições para o Fies do segundo semestre de 2022 começa nesta terça, 6

O Ministério da Educação abre nesta terça-feira as inscrições para a segunda edição do FIES 2022. Pelo programa os estudantes podem financiar o curso de graduação e pagar o financiamento apenas após a conclusão do curso.

Estudantes têm entre os dias 9 e 12 de agosto para fazer a inscrição no Fundo de Financiamento Estudantil.

O FIES foi criado pela Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001. Ele é de responsabilidade do Ministério da Educação e financia cursos de graduação em instituições particulares de todo o país.

A grande vantagem do FIES é o fato de que ele abre as portas do ensino superior para estudantes de classes sociais mais baixas e que não teriam condições de pagar os valores totais do curso; durante a formação os usuários desse financiamento pagam valores mais baixos, que são referentes aos encargos bancários. A quitação do financiamento acontece apenas após a formação do curso.

INSCRIÇÕES FIES 2022

Os estudantes interessados em participar do FIES devem fazer a inscrição através do site Acesso Único, entre os dias 9 e 12 de agosto; no portal será necessário fazer o login usando a conta gov.br.

Pode se inscrever o candidato que participou do Exame Nacional do Ensino Médio a partir da edição de 2010 e que atingiu média nas provas igual ou superior a 450 pontos e nota superior a 0 na redação.



Além disso, o candidato também precisa ter renda familiar mensal bruta, por pessoa, de até 3 salários mínimos.

Lembrando que o candidato precisa ficar atento a todas as etapas do processo seletivo, inclusive a contratação do financiamento junto ao agente bancário.

CALENDÁRIO FIES 2022.2

Confira abaixo as datas importantes dessa seleção:

Inscrições: 9 a 12 de agosto de 2022

Resultado: 16 de agosto de 2022

Complementação da inscrição: 17 a 19 de agosto de 2022

Lista de espera: 22 de agosto a 22 de setembro de 2022