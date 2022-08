Neoenergia Cosern e Senai oferecem 110 vagas em curso gratuito sobre noções básicas de eletricidade

A NEOENERGIA COSERN e o SENAI estão com inscrições abertas até 23 de agosto para um curso online, gratuito e autoinstrucional com oito horas de duração sobre noções básicas de eletricidade. As inscrições podem ser feitas no site da NEOENERGIA e a classificação se dará por ordem de inscrição.

Serão oferecidas 110 vagas para profissionais autônomos que atuam na área da construção civil (eletricistas, pedreiros, pintores, instaladores de antenas etc.) com Ensino Fundamental completo e que comprovarem residência no Rio Grande do Norte.



"Os cuidados com trabalhos próximos à eletricidade são importantes e merecem ser destacados, principalmente quando se trata de construções e reformas de edificações. A qualificação profissional é essencial para que a atividade seja exercida com segurança. Na Neoenergia, nós prezamos pela segurança das pessoas e esta iniciativa em parceria com o SENAI só reforça o nosso compromisso com o tema", afirma o gerente de Saúde e Segurança da NEOENERGIA, Harley Albuquerque.

“Segurança é um tema importante em qualquer segmento. Quando tratamos de eletricidade, torna-se vital ter profissionais bem capacitados para atuar sem riscos. A NEOENERGIA, parceira em muitos projetos com uma visão aguçada, tem aproveitado a experiência do SENAI e as vantagens do EAD para disponibilizar essa oportunidade de aprendizado a profissionais nos estados em que atua”, destaca o gerente de Inovação e Tecnologias Educacionais do SENAI Bahia, Ricardo Lima.

O SENAI vai informar o resultado das inscrições para os alunos por meio do site do curso no dia 24 de agosto e as aulas terão início, no formato 100% a distância, no dia 29, com previsão de término no dia 12 de setembro.