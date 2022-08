Suspeito de participação em ataque a bancos é preso pela Polícia Civil em Pau dos Ferros

Barnabijones Medeiros da Silva, mais conhecido como “Bibi”, de 38 anos, foi preso nesta terça-feira (9). Ele encontrava-se em uma chácara no Sítio Torrões, zona rural do município, juntamente com outros suspeitos de integrarem uma quadrilha especializada em assaltos a bancos. No local foi apreendido um vasto material explosivo utilizado para estouro de caixas eletrônicos em agências bancárias. No local também foram apreendidos um veículo com registro de roubo, dois rifles calibre. 44 (com várias munições), dois coletes balísticos, munições de espingarda calibre 12 e oito baldes de grampos que seriam espalhados nas vias para dificultar a chegada das viaturas policiais nos locais de crime. Os outros suspeitos conseguiram fugir, mas a Polícia Civil segue em diligência para capturar-los.