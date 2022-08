Jovem de 25 anos morre após sofrer descarga elétrica em lava jato de Mossoró

O caso aconteceu por volta das 10h30 desta quarta-feira (10), na Ilha de Santa Luzia. O rapaz, identificado como Jonathan Oliveira, estava trabalhando no local no momento do acidente. Ele ainda chegou a ser socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento do Alto de São Manoel, mas já deu entrada no local em parada cardiorrespiratória. A equipe ainda tentou a reanimação por cerca de 40 minutos, mas sem sucesso. Não há informações precisas sobre as circunstâncias do acidente. A Polícia Civil vai investigar o caso.