Concluída instrução do caso Eliel, MPRN não vê motivação por homofobia

Jovem Eliel Ferreira (foto à esq.) e o assassino Junior Preto, que está preso aguardando julgamento junto com outros dois comparsas no crime: A instrução do processo na Primeira Vara Criminal foi concluída quarta-feira, dia 10 da semana passada, tendo sido ouvido todas as testemunhas de acusação, defesa e também o sobrevivente do ataque, Lucas Emanoel; Junior Preto voltou a dizer que matou o jovem advogado Eliel (Estava desarmado e com o namorado) com 7 tiros a queima roupa, quando ele já estava dominado, por acreditar que ele fosse assaltante

Foi encerrado quarta-feira da semana passada a instrução do processo do caso Eliel. O promotor de Justiça Italo Moreira Martins, após ouvir todas as testemunhas apresentadas pela defesa e também pela acusação, concluiu que no processo não tem provas que aponte que o caso foi motivado por homofobia.

O jovem advogado Eliel Ferreira Cavalcante Junior foi morto com vários tiros no dia 9 de abril de 2022, no bairro Boa Vista, em Mossoró. Ele estava com o namorado, Lucas Emanoel, que conseguiu fugir dos três assassinos Ialamy Gonzaga, conhecido pro Junior Preto, Josemberg Alexandre da Silva, o Beberg, e Francisco de Assis Ferreira da Silva, o Nenem.

Com a instrução do processo concluída, o caso agora volta para a promotoria fazer a denúncia e depois para parecer dos advogados de defesa dos três acusados, que estão presos. Posteriormente, o juiz Vagnos Kelly, da Primeira Vara Criminal, deve pronunciar o caso para o Tribunal do Júri Popular, que pode acontecer ainda em 2022.

Veja mais

Audiência de instrução do caso Eliel marcada para 20 de julho

Junior preso se entrega a polícia e diz que matou porque confundiu Eliel com assaltante