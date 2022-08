Festa do Bode 2022 supera expectativas em volume de negócios e de público

Foram quatro dias de atividades que aconteceram no Parque de Exposições Armando Buá, com exposições, torneios leiteiros, festival gastronômico, feira de artesanato, shows culturais, localizado às margens da BR-110, ao lado da Ufersa. O secretário Faviano explicou que na feira deste ano participaram 22 municípios do RN, mais representantes dos estados do Ceará, Pernambuco e Paraíba. “A Festa do Bode 2022 foi um sucesso absoluto e esse resultado gera a expectativa para um evento ainda maior em 2023”, declarou Faviano.

A 22ª Festa do Bode, evento promovido pela Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural (SEADRU), que teve início na última quinta-feira (11) e foi encerrada na tarde deste domingo (14), superou as expectativas em volume de negócios e de público. Segundo Faviano Moreira, secretário municipal de Agricultura, a edição deste ano consolidou a festa como a maior caprifeira do Rio Grande do Norte.

Foram quatro dias de atividades que aconteceram no Parque de Exposições Armando Buá, com exposições, torneios leiteiros, festival gastronômico, feira de artesanato, shows culturais, localizado às margens da BR-110, ao lado da Ufersa. O secretário Faviano explicou que na feira deste ano participaram 22 municípios do RN, mais representantes dos estados do Ceará, Pernambuco e Paraíba. “A Festa do Bode 2022 foi um sucesso absoluto e esse resultado gera a expectativa para um evento ainda maior em 2023”, declarou Faviano.

O Festival Gastronômico “Bode Arretado”, que na edição deste ano premiou o restaurante da Cervejaria Bacurim como campeão da competição, concorrendo com um hambúrger à base de carne de bode, teve como objetivo popularizar a carne ovina e caprina. “O Festival Gastronômico 'Bode Arretado' conseguiu agregar aos cardápios dos restaurantes pratos à base de carne ovina e caprina”, acrescentou o secretário de Agricultura.

Além dos negócios voltados à ovinocaprinocultura, a Festa do Bode também movimentou a economia local em vários outros setores. “Estou muito satisfeita com o retorno da Festa do Bode, porque nós esperamos o ano todo preparando os produtos para comercializar aqui na feira. Este ano está muito bom, o espaço ampliado e muito movimentado”. O relato é da artesã Fátima Nascimento.

Os feirantes também comemoraram o volume de vendas durante os quatro dias de evento, como é o caso do comerciante do ramo alimentício Severino Batista que há dez anos participa da Festa do Bode. Segundo ele, as vendas neste ano estão muito boas. “A festa está muito organizada e movimentada. Estamos vendendo bem, graças a Deus”, completou.