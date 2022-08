PF prende sete por contrabando de cigarros na região de Mossoró

A Polícia Federal, com apoio da Força-Tarefa de Segurança Pública (FTSP- MOSSORÓ), deflagrou na manhã desta terça-feira, 16/8, a Operação Fechados, que investiga as atividades voltada à prática de contrabando de cigarros e associação criminosa.

Estão sendo cumpridos na cidade de Mossoró/RN, 7 mandados de busca e apreensão expedidos pela 8ª Vara Federal/RN, além de ter sido determinado o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão com relação a outros quatro investigados.

As diversas diligências realizadas no curso da investigação permitiram identificar a existência de indivíduos que se reuniam com a finalidade de comercializar cigarros de origem estrangeira sem registro no país, cujo modus operandi consiste no transporte rodoviário dos produtos contrabandeados, os quais posteriormente são levados para depósitos, situados na cidade de Mossoró, onde são armazenados e depois comercializados em cidades circunvizinhas.

Dentre os suspeitos, constam pessoas que já foram investigadas ou mesmo presas pela Polícia Federal em Mossoró pelo mesmo tipo de crime.

Os crimes imputados são os de contrabando qualificado (art. 334-A, §3º, CP) e associação criminosa (art. 288, do Código Penal), cujas penas, somadas, podem ultrapassar a 8 anos de prisão.

*O nome da operação faz referência a utilização de galpões ou depósitos para armazenar as mercadorias contrabandeadas, os quais são ambientes fechados e fora do olhar público.