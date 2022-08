PM registra duplo homicídio em uma residência do Alto do Sumaré, em Mossoró

O caso aconteceu na tarde desta sexta-feira (19). As vítimas foram identificadas como Rafael Douglas Viana, conhecido como "Coringa", de 23 anos, e Thiago Felipe Ferreira Tavares, de 24 anos. Os criminosos renderam a mãe de Thiago, quando ela voltava para casa, e invadiram o local; Douglas era preso pela justiça, monitorado por tornozeleira eletrônica. Ele foi morto dentro de um quarto. Já Thiago, que morava com a mãe, foi morto na sala de casa. Os corpos foram removidos para a sede do Itep. A Polícia Civil vai investigar o caso.