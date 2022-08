PF intercepta no CE 1,2 tonelada de drogas que estava indo para a Europa

Desta vez a droga foi encontrada num barco pesqueiro, que havia partido do Porto do Mucuripe, no Ceará, com destino a Europa. Seis foram presos. A PF do Ceará contou com agentes do RN, da Paraíba, além de cooperação das forças policiais de combate ao tráfico internacional dos Estados Unidos e do Reino Unido

Policiais federais do Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará conseguiram apreender mais 1,2 tonelada de cocaína que estava sendo transportada num pesqueiro do Ceará/CE para a Europa.

Os traficantes internacionais tem feito uso das estruturas portuárias brasileiras de São Paulo, Pernambuco, Paraíba, Ceará e principalmente do RN, para embarcar droga a Europa.

O combate ao tráfico intencional, que tem usado o Brasil como rota, tem sido intenso, por parte da Polícia Federal, em cooperação internacional direta com a Drug Enforcement Agency (DEA), dos Estados Unidos e com a National Crime Agency (NCA), do Reino Unido.

Praticamente 100% de milhares de toneladas de cocaína apreendidas nos portos brasileiros, estavam sendo levada para os países baixos e de lá distribuídas para o restante da Europa.

Na manhã deste sábado, (20/08), a PF interceptou mais uma carga, desta vez de 1,2 tonelada de cocaína, que estava num pesqueiro trafegando em águas internacionais, tendo partido do Porto do Mucuripe, no Ceará.

Seis pessoas foram presas. A PF não divulga nomes e fotos dos suspeitos presos! Informa apenas de onde são: 4 do Paraná, 1 do Rio de Janeiro e 1 de São Paulo. Todos foram levados e autuados na sede da PF em Fortaleza.

A ação investigativa se desenvolveu em atuação conjunta com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS/CE), por meio da Coordenadoria de Inteligência (Coin).

Para executar a prisão, a PF do Ceará teve o apoio do Navio Patrulha Oceânico Araguari (da Marinha do Brasil), agentes da PF do RN e também do Estado da Paraíba.

A embarcação havia permanecida atracada no Cais Pesqueiro do Mucuripe, em Fortaleza, por alguns dias, e zarpou na última semana com documentação incompleta e com mecanismo de rastreamento obrigatório (PREPS) desativado, reforçando as suspeitas para abordagem. Em seguida, os agentes partiram em busca do pesqueiro, encontrando-o e fazendo a preensão e as prisões.





A droga estava acondicionada sob toneladas de gelo no porão da embarcação e teria como destino a Europa. Foram apreendidos, além da droga e da própria embarcação, celulares, equipamentos e documentos.

A Polícia Federal, em contato com a imprensa alencarina, informa que as investigações continuam com a análise desse material.

Os presos foram interrogados e indiciados pela PF e poderão responder pelos crimes de tráfico internacional de drogas, associação para o tráfico e por integrarem organização criminosa, com penas de até 34 anos de reclusão.