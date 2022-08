PM registra homicídios em Assu e Governador Dix-Sept Rosado neste domingo (21)

Os crimes aconteceram no início da madrugada e no final da manhã. Segundo informações da Polícia Militar, o primeiro crime foi registrado no bairro Vertentes, em Assu. Nilson de Melo, conhecido como Nilson do Farol, de 42 anos, foi encontrado morto, com vários disparos de arma de fogo, em via pública; já em Governador, a vítima, identificada apenas como “Daniel”, foi executada a tiros dentro de uma loja, no Centro da cidade, em frente a Delegacia.