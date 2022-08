PCRN prende homem apontado como líder de facção criminosa com atuação no Estado

Policiais civis da Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado (DEICOR) prenderam em flagrante, na terça-feira (23), Eduardo Mota da Silva, 25 anos, mais conhecido como “Dudu”.

Ele, que é investigado por integrar uma organização criminosa que atua no estado, cumpria pena em regime semiaberto, com uso de dispositivo de monitoramento eletrônico, em razão de duas condenações. A prisão aconteceu no bairro de Passagem de Areia, no município de Parnamirim.

Eduardo Mota também responde por um processo em andamento, e seguia sendo investigado pela Polícia Civil do RN.

No decorrer de uma diligência, realizada em sua residência, foram encontrados seis quilos de maconha, uma balança de precisão, fardamentos da Polícia Militar do RN, munições e um simulacro de fuzil.

Ele foi autuado por tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse ilegal de munições e receptação; sendo, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Essa é mais uma ação integrada à operação HÓRUS do programa Guardiões da Fronteira, da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e da Segurança Pública (SEOPI/MJSP).

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181 ou dos números da DEICOR: (84) 3232-2862 e/ou (84) 98135-6796 (WhatsApp).